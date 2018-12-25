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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана до смерти избит 35-летний мужчина

CA-NEWS (TJ) - Утром 19 декабря на обочине автодороги джамоата Панджруд района Мир Сайид Алии Хамадони, на юге Таджикистана, был обнаружен труп 35-летнего Джоми Одинаева с признаками насильственной смерти, сообщает Азия-Плюс.

На место преступления прибыли сотрудники соответствующих органов, в том числе прокуратуры, которые провели осмотр тела и места пришествия.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 104, часть 1 УК РТ и создана следственно-оперативная группа под руководством прокурора района Хамадони Дилшода Салимзода.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, группе удалось через трое суток после совершённого преступления задержать на участке Маргоб джамота Кахрамон данного района подозреваемого в убийстве.

Им оказался ранее судимый 33-летный Алишер Назаров. Подозреваемый является безработным, женат, имеет троих детей.

Предполагаемый убийца в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 18 на 19 декабря после словесной перепалки со своим земляком нанес ему несколько ударов руками. От полученных травм Джоми Одинаев скончался на месте пришествия, а преступник скрылся.

В настоящее время следствие продолжается.

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