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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дело бывшего хокима Самаркандской области передано в суд

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана официально подтвердила, что уголовное дело в отношении бывшего хокима Самаркандской области Туробжнона Джураева закончено и передано в суд.

Об этом на пресс-конференции 24 декабря сообщила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Сурайё Рахмонова.

Ранее сообщалось, что 27 ноября дело Туробжона Джураева передано в суд. Как отмечали независимые источники, дело будет рассматриваться за закрытыми дверьми, так как в нём есть вопросы, касающиеся государственной тайны.

Согласно материалам уголовного дела, группа чиновников администрации Самаркандской области в 2017-18 годах получила взятки на общую сумму более 2 миллионов долларов и злоупотребляла полномочиями.

52-летний Туробжон Джураев, который работал в должности главы Самаркандской области с 13 июня 2017 года, был арестован 10 июля 2018 года по обвинению в коррупции.

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