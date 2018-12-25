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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Общественные объединения Таджикистана обязали завести сайты и выкладывать на них свои финансовые операции

CA-NEWS (TJ) - Верхняя палата парламента Таджикистана сегодня, 25 декабря, поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «Об общественных объединениях». Впредь, все общественные объединения страны обязаны завести свой сайт в интернете. На своих сайтах общественные объединения должны будут регулярно размещать информацию о своих доходах и расходах, сообщает Азия-Плюс.

Кроме того, финансовые отчеты общественных объединений Таджикистана нельзя будет удалять в течение 5 лет после их публикации.

Как заявил сегодня сенатор Мухаммадюсуф Имомзода, принятые поправки направлены на усиление борьбы с отмыванием денег, а также на предотвращение финансирования террористических и экстремистских организаций.

Закон Таджикистана «Об общественных объединениях», который был принят в 2007 году, регулирует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами права на объединение в общественные союзы.

Действие закона распространяется на все общественные объединения, созданные в установленном порядке, за исключением общественных объединений (религиозных организаций, политических партий, профсоюзов и других общественных объединений), порядок создания и действия которых регулируются отдельными законами.

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