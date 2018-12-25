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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сенаторы Таджикистана наградили экс-главу ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Шодихон Джамшед - председатель Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) сегодня, 25 декабря, на состоявшейся в Душанбе очередной сессии парламента Таджикистана был награжден грамотой верхней палаты парламента республики, сообщает Азия-Плюс.

А также сегодня Шодихон Джамшед по собственному желанию сложил с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

В середине ноября Шодихон Джамшед постановлением правительства Таджикистана был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты республики и, согласно нормам законов страны, не может занимать депутатское кресло любого ранга.

На кресло нового сенатора от ГБАО, заместителя спикера верхней палаты парламента страны, будет выдвинута кандидатура назначенного 1 октября президентом Таджикистана на пост исполняющего обязанности главы области Ёдгора Файзова.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных органов власти (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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