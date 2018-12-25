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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана попытался отравиться после решения о депортации из Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана предпринял попытку суицида в знак протеста когда услышал решение судьи о депортации. Об этом 24 декабря сообщили СМИ.

Как отмечается в сообщении, гражданин Узбекистана Алишер Асатуллаев, услышав решение суда об административном выдворении за пределы Кыргызстана, вынул пузырек с ядовитым веществом, попытался открыть его ртом и выпить. Однако сотрудники милиции, присутствовавшие на заседании, силой отняли у мужчины яд.

В суде было объявлено, что Алишер Асатуллаев длительно проживал в Кыргызстане без документов. В результате его было принято решение о его депортации. Мужчина подчеркивает, что является отцом-одиночкой и не имеет возможности перевезти своих детей в Узбекистан. Асатуллаев говорит, что сам вырос в детском доме и не хочет, чтобы дети повторили его судьбу. Он неоднократно устраивал пикеты, пробуя привлечь внимание властей к своей проблеме.

Как отмечается в сообщении, мужчина уже в течении двух лет судится с местным депутатом Ольгой Архиповой из-за квартиры.

"Сторонники Асатуллаева поясняют, что мужчина второй год судится с местным депутатом из-за квартиры. Он много лет проживал с двумя детьми в помещении, которое считалось бесхозным. Однако депутат Кара-Балтинского городского совета Ольга Архипова через Верховный суд получила право на обладание этой жилплощадью. Позднее в отношении депутата возбудили уголовное дело о подделке расписки владельца квартиры, умершего в 2006 году. Скоро дело будет слушаться в суде. По мнению сторонников Асатуллаева, именно Архипова каким-то образом добилась выдворения оппонента. Это очень важно для нее в преддверии рассмотрения дела", - отмечается в сообщении.

Сторонники Асатуллаева заявили, что подадут жалобу в Чуйский областной суд на решение Жайилского районного суда.

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