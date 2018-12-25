В Узбекистане 158 подростков совершили самоубийство за четыре месяца

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 153 несовершеннолетних совершили самоубийство за первые четыре месяца 2018 года. С 1990 по 2016 год уровень самоубийств среди подростков удвоился и достиг 400 человек в год.

Об этом 24 декабря сообщили местные СМИ, ссылаясь на руководителя научно-исследовательского Центра "Оила" ("Семья") Дилором Ташмухаммедова.

Как отмечается, в Узбекистане мужчины чаще совершают самоубийства, чем женщины. Например, в Ташкенте 69% самоубийц составляют мужчины.

В тоже время, большинство из тех, кто совершил самоубийство в Бухарской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях, составляют женщины.

"По имеющимся данным, каждые 40 минут в мире один человек совершает самоубийство. Каждый год в среднем 11 человек из 100 000 решают покончить с собой. Самоубийство является второй причиной смерти в возрасте от 15 до 29 лет во всем мире. 78% таких случаев приходится на страны со средним и низким уровнем дохода», - отмечается в сообщении.