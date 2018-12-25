Американский киноактер Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства

CA-NEWS (CA) - Американский киноактер и лауреат премии «Оскар» Кевин Спейси предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. Слушания назначены на 7 января в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс, передает Deutsche Welle.

Прокуратура штата не назвала имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру в прошлом году заявила, что полиция ведет расследование в отношении Спейси, поскольку тот годом ранее принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.

Судя по всему, в ответ на новость о назначении даты судебных слушаний на 7 января, Кевин Спейси выложил на своем видеоканале в YouTube видеоролик, где обратился к публике. Это стало его первым публичным выступлением после того, как год тому назад он был обвинен в сексуальных домогательствах.

На ролике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком» («Let me be Frank») Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик».

«Я знаю, чего вы хотите. Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся», - говорит актер в видео.

Осенью 2017 года стало известно о многочисленных обвинениях 59-летнего Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, к примеру, актер Энтони Рэпп сообщил, что стал жертвой домогательств со стороны Спейси в 14-летнем возрасте. В лондонском театре Old Vic Спейси, согласно сообщениям, совершил сексуальное насилие в отношении не менее чем 20 мужчин. В Англии также ведется расследование в отношении киноактера.

Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике и, по словам его представителя, начал лечиться у психотерапевта. Американская развлекательная компания Netflix в связи со скандальными разоблачениями прекратила сотрудничество со Спейси в сериале «Карточный домик». С тех пор карьера киноактера фактически разрушена.