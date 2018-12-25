Генеральная прокуратура Узбекистана: Все следственные изоляторы страны оснащены камерами наблюдения

CA-NEWS (UZ) - Все следственные изоляторы страны оснащены камерами наблюдения, которые работают в режиме реального времени. Об этом, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Узбекистана, сообщили местные СМИ.

«Установка видеокамер во всех местах содержания под стражей в стране» была включена в Государственную программу. Министерство внутренних дел была первой организацией, которая была назначенной ответственной за это. Когда мы получили информацию от МВД о реализации программы, нам сообщили, что камеры были установлены во всех местах содержания под стражей. В связи с этим теперь можно сказать, что камеры есть во всех следственных изоляторах страны», - сказал представитель прокуратуры.

В апреле этого года Министерство внутренних дел выделило со своего счёта 5,2 миллиарда сомов ($642 миллионов) на покупку видеокамер, мониторов и серверов за счет внебюджетных средств.