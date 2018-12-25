Список утерянных документов, находящихся в бюро находок Астаны

CA-NEWS (KZ) - Департамент полиции Астаны опубликовал список документов, поступивших в бюро находок.

По данным ДП, в бюро принесли следующие утраченные документы:

- Удостоверение личности

1. Базаргельды Жұбануш Азаматұлы 26.05.1999 г.р.

2. Батырбек Алиасқар Болатұлы 14.02.1993 г.р.

3. Кендирбаев Талгат Жунусович 25.10.1971 г.р.

4. Макашев Жусуп Муратович 20.11.1971 г.р.

5. Маратов Кажымукан Койшыбаевич 01.10.1988 г.р.

6. Слуцкая Татьяна Федоровна 21.11.1978 г.р.

7. Аманкулов Ержан Беркинбаевич 01.10.1984 г.р.

8. Есимбаева Зейнеш Тендиковна 19.11.1961 г.р.

9. Айапбергенов Турлыбек Абдрахманович 16.12.1986 г.р.

10. Атеев Ильяс Байдибекович 19.0.1986 г.р.

11. Джаиков Чингиз Адаевич 05.05.1985 г.р.

12. Душенин Валерий Юрьевич 02.02.1964 г.р.

13. Бегалы Санжар Болатұлы 12.05.1995 г.р.

- Удостоверение тракториста - машиниста

1. Аманкулов Ержан Беркинбаевич 01.10.1984 г.р.

Свидетельство о регистрации ТС

1. ТОО “АЛИСА+” AQ № 00058396

2. Кульмагамбетов Бауржан Лухманхакимович ZJ № 00242268

3. Касым Нурлыхан Нуркуйсаулы ZE № 20099593

- Военный билет

1. Жорабек Нұрлан Әліханұлы 06.03.1997 г.р.

- Прочее

1. Удостоверение КТЖ: Болатбеков Алпыс Жарылгасынұлы

1. Свидетельство охраника: Жорабек Нұрлан Әліханұлы 06.03.1997 г.р.

2. Пропуск Алибаев Оразалы Болпанұлы

- Удостоверение школьника

1. Бағдатова Аружан Ержанқызы 28.08.2002 г.р.

2. Дьяченко Алексей 20.04.2004 г.р.

3. Абдукаримов Медеубек Фархадұлы 07.03.2003 г.р.

4. Тиштыбаева Ляззат 10.09.2001 г.р.

5. Әмірбай Арай Әлібекқызы 17.03.2010 г.р.

6. Рысқұлбекова Асем 23.08.2006 г.р.

7. Нұргазина Аяужан Нұрғазықызы 06.12.2002 г.р.

Бюро находится по адресу: улица Бейбитшилик, 19. График работы: с 08:30 до 18:30.