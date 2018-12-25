Министра окружающей среды и туризма Монголии сравнили с Гринчем

CA-NEWS (MNG) - Столица Монголии попала в список самых неблагополучных с экологической точки зрения городов мира. Но отвечающий за решение этой проблемы министр окружающей среды и туризма получил награду Green Apple Environment Award, сообщает ARD.

Министр иностранных дел Д.Цогтбаатар поздравил министра охраны окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбата, подчеркнув, что кампания «Зеленый паспорт» ориентирована на юниоров и мотивирует их на ведение образа жизни, благоприятного для окружающей среды.

Почему-то монголы, обладающие чувством юмора, сравнили Н.Цэрэнбата с почти невинным Гринчем, похитившим Рождество. Интересно, что именно похитил министр окружающей среды и туризма Монголии? Может быть, здоровье жителей Улан-Батора, отмечает издание.

Кампания «Зеленый паспорт», проводимая Министерством окружающей среды и туризма Монголии, была выбрана Всемирной организацией зеленых в качестве «Национального экологического руководства-2018».

Кроме того, министр окружающей среды и туризма Монголии Н.Цэрэнбат стал послом Зеленого мира (Green World Ambassador). Однако численность населения Улан-Батора превысила 1,2 миллиона человек. Столица Монголии расположена в удивительно красивой горной местности, в долине реки Туул. Активное развитие промышленности менее чем за 50 лет привело экологию живописного города в полный упадок, в настоящее время на территории Улан-Батора находится почти половина промышленных комплексов страны. Плюс смог от юрточных районов. Значительный вред экологии города наносят не только заводы и ТЭЦ, но и местные жители, живущие в юртах. В зимний период они отапливают свои скромные жилища дровами и углем, выбросы в атмосферу дыма в густонаселенных юрточных кварталах просто колоссальные, пишет издание.

Но министр получил престижную награду не за принимаемые меры по очистке воздуха и не за конкретную заботу об экологии столицы. Кампания «Зеленый паспорт» была направлена на то, чтобы в каждой семье был юный активист-эколог. При этом, с момента ее начала по всей стране, в кампании «Зеленый паспорт» приняли участие 778 общеобразовательных школ.