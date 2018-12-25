Мир отметил Рождество: одни - на пляже, а другие - в храме

CA-NEWS (CA) - Католики, протестанты и последователи некоторых православных церквей, живущие по григорианскому календарю по всему миру в ночь на 25 декабря отметили Рождество Христово.

В Австралии Рождество празднуется на пляже, так как сейчас в южном полушарии лето, и появление групп в красных купальных костюмах, плавках и в традиционных колпаках Санты-Клауса давно перестало кого-либо удивлять, передает euronews.

Иной дресс-код в Пакистане, где христиане приходят в храм на рождественскую мессу. Напряженная ситуация в стране заставляет власти принимать повышенные меры безопасности - места религиозного культа охраняют армейские патрули и полиция.

В Ватикане тоже введены повышенные меры безопасности, и тех, кто пришел на вечернее богослужение, придирчиво осмотрели правоохранители.

В Вифлееме, где, собственно, все и началось 2018 лет назад, по случаю праздника был устроен концерт, который собрал много слушателей, как верующих, так и, по видимому, и атеистов тоже, отмечается в статье.