Казахстан намерен увеличить площадь орошаемых земель до 3,5 млн га

CA-NEWS (KZ) - Казахстан к 2028 году намерен увеличить площадь орошаемых земель до 3,5 млн га. Об этом стало известно 25 декабря на заседании правительства.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РК Армана Евниева, сегодня площадь орошаемых земель составляет 1,4 млн га. Реализация плана развития орошаемых земель предусматривает восстановление выбывших из оборота, но востребованных орошаемых земель на площади 600 тыс. га и ввод новых 1,5 млн га.

Замглавы ведомства сообщил, что в целях дальнейшего развития ирригационной инфраструктуры министерство предлагает перейти на модель финансирования с привлечением частных инвестиций по схемам государственно-частного партнерства согласно мирового опыта. Это, по его мнению, позволит повысить эффективность землепользования, увеличить аккумулируемые поверхностные водные ресурсы, создать якорные предприятия и расширить экспорт сельхозпродукции.

«Ожидаемые результаты реализации программы на восстанавливаемых и вновь вводимых орошаемых землях к 2028 году предусматривают рост валовой выручки орошаемых земель до 3 727 млрд тенге, росту выработки на 1 работника до 5,8 млн тенге», - сказал А.Евниев.