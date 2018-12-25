Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о соглашении по Йемену

CA-NEWS (CA) - Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию в поддержку Стокгольмского соглашения по Йемену - договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, которые состоялись в столице Швеции 12-13 декабря, - и подтвердил роль ООН в его реализации.

Это были первые за последние два года переговоры. В них приняли участие представители правительства президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, пользующегося поддержкой международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, а также делегация повстанцев-хуситов. По итогам встречи стороны согласились на ряд мер, которые призваны положить конец многолетнему конфликту, приведшему к катастрофическим последствиям для населения Йемена.

Резолюция наделяет Генерального секретаря правом отправить в регион группу наблюдателей и подтверждает руководящую роль ООН в Координационном комитете по передислокации. Комитет, который, напомним, возглавил генерал в отставке Патрик Каммарт из Нидерландов, будет следить за соблюдением режима прекращения огня и отводом войск. В его состав вошли военные и сотрудники сил безопасности сторон йеменского конфликта.

Авторы резолюции просят Генерального секретаря до конца года внести свои предложения по поводу участия ООН в реализации Стокгольмского соглашения. В частности, речь идет о пунктах, касающихся прекращении огня в йеменской провинции Ходейда, отвода вооруженных сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Исса и расширении там присутствия ООН. Совбез также потребовал еженедельных отчетов о выполнении этих задач и призвал страны-члены Организации по возможности оказать поддержку ООН в вопросах, связанных с Стокгольмским соглашением.

Члены Совета Безопасности напомнили сторонам конфликта в Йемене о необходимости соблюдать международное право и защищать объекты гражданской инфраструктуры.

«Совет проявил единодушие в этом чрезвычайно важном вопросе, который затрагивает жизни миллионов йеменцев», - заявила Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании – страны, которая выступила одним из авторов резолюции.

Первый заместитель Постпреда России Дмитрий Полянский отметил, что, объединив усилия, международное сообщество сможет добиться полного прекращения огня в Йемене и помочь жителям этой страны.