В Ташкенте построят «сталинскую» высотку в 27 этажей

CA-NEWS (UZ) - Жилой дом в 27 этажей в стиле «сталинских» высоток появится в Яккасарайском районе Ташкента. Планируется, что проект будет осуществлён не ранее 2020 года, сообщили СМИ.

Уникальный проект в сталинском стиле разрабатывает московское архитектурное бюро «Точка дизайна», сообщает «РБК-Недвижимость». Как рассказал архитектор Вячеслав Зайцев, общий архитектурный облик постройки перекликается с высотками, созданными в стиле «Сталинский ампир».

Здания будут украшены орнаментами в восточном стиле и фигурными элементами, выполненными из натурального камня. Крышу небоскрёба венчает десятиметровый шпиль, устремленный ввысь. Внутренняя отделка будет выполнена из натуральных материалов. Планируется использовать несколько видов камня и массив дерева.

По проекту, высота здания составит 136 метров, а общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров. На первом этаже оборудуют приватные и общественные зоны, второй и третий предназначены для размещения коммерческих объектов. На остальных 24 этажах будут оборудованы квартиры разной площади.