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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Монголии с начала года депортировано 15 американцев и 372 китайца

CA-NEWS (MNG) - В текущем году из Монголии было депортировано 531 иностранцев, при этом в стране легально живут более 23 тыс. человек из 123 стран, сообщает ARD.

Число выдворенных из Монголии иностранцев из года в год сокращается.

По данным на 21 декабря 2018 года, в Монголии насчитывается 23 тыс. 486 человек, прибывших из 123 стран.

Чаще всего из Монголии выдворяют за нарушение правил пребывания на территории страны. Сразу же высылают мигрантов, работающих без патентов и разрешений на работу.

На сегодняшний день самое большое количество депортированных пришлось на граждан Китая. Страну пришлось покинуть - 372 гражданам Китая, на 2 месте Северная Корея - 42 человека. 15 граждан США и 14 россиян тоже были депортированы за пределы страны, как и 8 немцев и 10 австралийцев.

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