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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ирака объявили Рождество официальным праздником

CA-NEWS (CA) - Руководство Ирака объявило Рождество официальным праздником на территории всей республики, передает ТАСС.

"Правительство объявляет Рождество официальным праздником в Ираке. Счастливого Рождества нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто отмечает этот праздник по всему миру", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальной странице правительства страны в Twitter.

Кроме того, канцелярия иракского премьер-министра сообщила о встрече главы правительства Аделя Абдель Махди с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, прибывшим с визитом в Ирак в понедельник. "Мы молимся за успех этого первого визита высокопоставленного представителя Ватикана в Ирак, - говорится в заявлении Халдейской католической церкви Ирака, - и надеемся, что он станет предпосылкой [для организации] визита Папы Римского Франциска".

Как сообщил телеканал Al Arabiya, в начале декабря Халдейский патриарх Луис Рафаэль обратился к иракским законодателям с просьбой официально признать Рождество выходным днем.

Согласно официальной статистике, в настоящее время на территории республики проживают порядка 300 тыс. христиан, тогда как до начала военной операции Соединенных Штатов в 2003 году в Ираке последователей этой религии насчитывалось около 1,5 млн. Большинство 38-миллионного населения республики исповедуют ислам - около 95%.

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