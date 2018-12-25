В Самарканде милиционер организовал преступную группу с проститутками и получил 11 лет тюрьмы

CA-NEWS (UZ) - Экс-инспектор профилактики Пастаргомского района Самаркандской области Аслиддин Муратов организовал преступную группу, которая шантажировала мужчин и вымогала деньги. Деятельность преступной группы была организована в 2017 году, сообщает Upl.



Аслиддин Муратов вместе со своими сообщниками работал сообща с девушками, оказывающими интим-услуги. Девушки вступали в интимную близость с мужчинами по своей воле, а потом угрожали им, что сообщат об изнасиловании в правоохранительные органы. Кроме того, после интимной близости Муратов и его сообщники якобы являясь мужьями или братьями девушек угрожали мужчинам вступившим в интимную связь расправой. Таким образом, преступная группа делала деньги.

Все обвиняемые по этому делу были задержаны. Решением суда Муратов был лишен свободы сроком на 11 лет.