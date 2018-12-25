Директоров школ Ашхабада, собирающих деньги на утренники, вызывают в прокуратуру

CA-NEWS (TM) - В прокуратуру Ашхабада из-за жалоб родителей вызывают директоров отдельных школ и заведующих детскими садами города. Жалобы связаны с попытками руководителей школьных и дошкольных учреждений собрать деньги с родителей на новогодние утренники, сообщает Хроника Туркменистана.

В частности, чтобы пригласить на утренник Деда Мороза и Снегурочку с родителей собирают по 50 манатов (около $15), а с малообеспеченных семей – «хотя бы по 30 манатов» ($9).

В прокуратуре директоров предупреждают об ответственности и грозят заведением уголовных или административных дел. Для беседы уже были вызваны руководители некоторых школ и детских садов, расположенных в районе Хитровка.

Напомним, что несколькими неделями ранее в школах и детсадах родителям разрешили не сдавать деньги на подарки, а купить собственный. Однако им нужно было скидываться на Деда Мороза.