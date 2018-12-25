РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Директоров школ Ашхабада, собирающих деньги на утренники, вызывают в прокуратуру

CA-NEWS (TM) - В прокуратуру Ашхабада из-за жалоб родителей вызывают директоров отдельных школ и заведующих детскими садами города. Жалобы связаны с попытками руководителей школьных и дошкольных учреждений собрать деньги с родителей на новогодние утренники, сообщает Хроника Туркменистана.

В частности, чтобы пригласить на утренник Деда Мороза и Снегурочку с родителей собирают по 50 манатов (около $15), а с малообеспеченных семей – «хотя бы по 30 манатов» ($9).

В прокуратуре директоров предупреждают об ответственности и грозят заведением уголовных или административных дел. Для беседы уже были вызваны руководители некоторых школ и детских садов, расположенных в районе Хитровка.

Напомним, что несколькими неделями ранее в школах и детсадах родителям разрешили не сдавать деньги на подарки, а купить собственный. Однако им нужно было скидываться на Деда Мороза.

print
  • Узбекистану присвоен кредитный рейтинг ВВ-. Много это или мало? - эксперт
  • Журнал Science назвал главные научные открытия и провалы 2018 года
  • В Швеции началось строительство газопровода «Северный поток — 2»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×