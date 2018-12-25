В детсаду в Туркестанской области произошел пожар. Эвакуированы более 160 детей

CA-NEWS (KZ) - В детском саду в Туркестанской области произошел пожар.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 25 декабря в 12:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в детском саде «Акку» в селе Темерлан Ордабасинского района. Произошло возгорание мебели в кабинете заведующего на 2 этаже на площади 8 кв.м.

До прибытия пожарных персонал садика эвакуировал 168 детей. Пожар локализован в 13:00 и ликвидирован в 13:25. Жертв и пострадавших нет.