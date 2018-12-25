МИД РУз: Границу Узбекистана и Кыргызстана ежедневно пересекают более 20 тыс. человек

CA-NEWS (UZ) - Границу Узбекистана и Таджикистана ежедневно пересекают более 20 тыс. человек, узбекско-кыргызскую – более 30 тыс. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов, передает Kun.uz.

«Благодаря подписанию договора по границе с Таджикистаном между нами открыты все 16 контрольно-пропускных пунктов. Теперь за сутки границу пересекают более 20 тыс. человек, а по выходным дням еще больше», – сказал он журналистам на пресс-конференции в Центре «Стратегия развития».

При этом Неъматов назвал существовавшие ранее сложности при пересечении границ между Узбекистаном и соседями «очень большой гуманитарной проблемой».

Теперь, как он отметил, стороны нашли решения по развитию приграничной торговли. «Благодаря этому растет товарооборот между Узбекистаном и странами Центральной Азии. За 9 месяцев средний рост составил более 50%. С некоторыми из стран еще больше. Я очень долго курировал отношения со странами региона и СНГ, но такого не наблюдал», – отметил Неъматов.

«С Кыргызстаном мы полностью сняли ограничения для граждан этой страны при пересечении границы. За сутки ее пересекают более 30 тыс. человек. Это говорит о том, что мы создали благоприятные условия многим гражданам, которые проживают в приграничных районах. Благодаря этому растет товарооборот в приграничных регионах», – добавил он.