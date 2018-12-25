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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление отношений в сфере снижения риска бедствий

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе состоялось техническое совещание по укреплению трансграничного сотрудничества по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации между Таджикистаном и Афганистаном, сообщил пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Заседание прошло в новом здании учебно-методического центра Комитета под председательством заместителя председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) полковника М.Салимзода. Делегацию Афганистана возглавил заместитель министра Национального министерства Мухаммад Хайдари, главы ведомств уполномоченных в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Афганистана и представители ряда международных организаций.

Встреча была проведена в рамках дальнейшей реализации проекта «Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования», подписанного между КЧС, правительством Японии и Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в сентябре 2016 года.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере снижения риска стихийных бедствий.

Участниками также были обсуждены вопросы совместных действий по противодействию стихийным бедствиям трансграничного характера, разработке и подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве, укрепления потенциала системы управления бедствиями в Афганистане, переподготовке специалистов спасательного ведомства Афганистана в Таджикистане, разработке и принятию среднесрочного плана сотрудничества до 2020 года.

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