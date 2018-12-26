Президент Таджикистана назвал три важных события уходящего года

CA-NEWS (TJ) - Начало международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», запуск первого агрегата Рогунской ГЭС и ответные государственные визиты глав Таджикистана и Узбекистана – три важные события уходящего года. Об этом 26 декабря президент Таджикистана заявил, обращаясь к парламенту страны с очередным посланием, передает радио Озоди.

Глава Таджикистана выступает с посланием на седьмом совместном заседании верхней и нижней палат таджикского парламента.

Эмомали Рахмон главным событием 2018 года назвал старт с 22 марта международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», выдвинутое по инициативе Таджикистана в соавторстве со 177 странами-членами ООН, резолюция которого была принята 21 декабря 2016 года на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС является вторым важным событием для всего Таджикистана. 16 ноября глава Таджикистана запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС. На церемонии, которая прошла в машинном зале гидроэлектростанции, присутствовали представители зарубежных государств, международных организаций, дипломаты и журналисты ведущих СМИ планеты. Запуск второго агрегата Рогунской ГЭС состоится в 2019 году.

Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (свыше 17 млрд кВт/ч) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в центральноазиатском регионе.

Третье важное событие - это ответные государственные визиты между главами Таджикистана и Узбекистана. В марте по итогам первого госвизита Шавката Мирзиёева в Таджикистан было подписано 27 документов о двустороннем сотрудничестве, среди которых соглашение о безвизовых поездках сроком до 30 дней.

Спустя полгода Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте подписали Договор о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Таджикистаном, в котором определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.