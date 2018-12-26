В Акмолинской области Казахстана спасли замерзающих граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана эвакуировали 53 пассажиров из замерзшего автобуса.

По данным казахстанских СМИ, большинство эвакуированных пассажиров являются гражданами Узбекистана. Точное число не называется.

Сообщается, что в ночь на 25 декабря пассажиры автобуса на трассе «Петропавловск-Сариагаш» начали замерзать от холода в Бурабайском районе. Они обратились за помощью в отдел по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали пассажиров в школу в деревне Кенесари.

По официальным данным, среди пассажиров нет пострадавших. Им доставлена горячая еда и постельные принадлежности.

В 2018 году сотни узбеков были спасены в замерзающих автобусах на трассах в Казахстане.