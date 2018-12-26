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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В монгольском сомоне Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,72 балла

CA-NEWS (MNG) - 26 декабря, в 5.54 утра, в сомоне Алтай аймака Ховд произошло землетрясение магнитудой 4,72 балла. Эпицентром землетрясения стало местоность под названием "Цагдуултай", в 57 км от центра сомона Алтай, сообщает Институт астрономии и геофизики.

Информацию о землетрясении Институт астрономии и геофизики срочно передала в Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), которое связалось с администрацией сомона Алтай.

Представитель местной администрации сообщил, что эпицентр землетрясения находился в незаселенной части территории сомона, поэтому жители не ощутили подземных толчков. “Каких-либо разрушений и жертв в результате данного сейсмособытия нет",- отметил представитель администрации сомона Алтай.

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