В монгольском сомоне Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,72 балла

CA-NEWS (MNG) - 26 декабря, в 5.54 утра, в сомоне Алтай аймака Ховд произошло землетрясение магнитудой 4,72 балла. Эпицентром землетрясения стало местоность под названием "Цагдуултай", в 57 км от центра сомона Алтай, сообщает Институт астрономии и геофизики.

Информацию о землетрясении Институт астрономии и геофизики срочно передала в Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), которое связалось с администрацией сомона Алтай.

Представитель местной администрации сообщил, что эпицентр землетрясения находился в незаселенной части территории сомона, поэтому жители не ощутили подземных толчков. “Каких-либо разрушений и жертв в результате данного сейсмособытия нет",- отметил представитель администрации сомона Алтай.