Трамп заявил, что не уступит в споре о возведении стены на границе с Мексикой

CA-NEWS (CA) - Часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат игнорировать выделение средств из государственного бюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом президент США заявил 25 декабря, передает Deutsche Welle.

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение пограничных постов, однако выступают против возведения заграждений.

Ранее, 21 декабря, Конгресс США не утвердил проект бюджета из-за разногласий в связи с требованием Трампа выделить бюджетные средства в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Демократы соглашаются направить на эти цели лишь $1,3 млрд. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали проект.

Начавшийся 22 декабря из-за отсутствия финансирования «шатдаун» (временное закрытие) федеральных учреждений грозит продлиться, как минимум, до 3 января, после чего начнет работу новый, избранный в ноябре созыв Конгресса, и демократы составят большинство в Палате представителей.

«Шатдаун» затрагивает госучреждения, финансируемые непосредственно Конгрессом США. Однако он не распространяется на ключевые для обеспечения безопасности государства сферы: армию, полицию, суды.