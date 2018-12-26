В Узбекистане дочь зарезала отца во время ссоры

CA-NEWS (UZ) - В Хорезме дочь зарезала собственного отца в ходе ссоры, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Янгибазарском районе Хорезмской области гражданка Д.М. в ходе скандала нанесла ножевое ранение в область груди своего отца Б.К., – говорится в официальном сообщении.

Мужчина с серьёзными ранениями был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. Его дочь задержана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.