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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане дочь зарезала отца во время ссоры

CA-NEWS (UZ) - В Хорезме дочь зарезала собственного отца в ходе ссоры, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Янгибазарском районе Хорезмской области гражданка Д.М. в ходе скандала нанесла ножевое ранение в область груди своего отца Б.К., – говорится в официальном сообщении.

Мужчина с серьёзными ранениями был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. Его дочь задержана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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