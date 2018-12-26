Президент Узбекистана провел совещание Службы государственной безопасности

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 25 декабря провел расширенное совещание Службы государственной безопасности.

Перед началом встречи президент Узбекистана побеседовал с военнослужащими специальных подразделений СГБ и осмотрел современные образцы техники и вооружения, предназначенные для использования в ходе спецопераций СГБ. Кроме того, Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными для сотрудников, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На встрече президент рассказал о реформе в системе СГБ и определил приоритеты на будущее.

Президент подчеркнул необходимость внедрения современных технологий в этой области.

«Шавкат Мирзиёев обратил внимание на важность повышения эффективности мероприятий, направленных на возвращение к нормальной жизни бывших членов и сторонников религиозно-экстремистских организаций, освобожденных из мест заключения. Даны поручения по решению их социально-бытовых вопросов, трудоустройству и вовлечению в жизнь общества», отмечается в сообщении.