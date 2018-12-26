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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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2019 год в Таджикистане объявлен Годом развития села и народных ремесел

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2019 год «Годом развития села и народных ремесел». Об этом глава государства заявил в своем ежегодном Послании к парламенту республики, сообщает Авеста.

По словам президента, целью данной инициативы является улучшение уровня жизни жителей регионов, повышение уровня медицинских услуг, строительство и реконструкция дорог, обновление инфраструктуры, возрождение народных ремесел.

Ответственным структурам были даны поручения относительно реализации данной инициативы.

Обращаясь к руководителям регионов на местах, президент призвал перестать заниматься показухой, а предпринимать реальные шаги для развития промыслов, создания рабочих мест.

Напомним, ранее 2018 год в Таджикистане был объявлен «Годом развития туризма и народных ремесел».

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