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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголы заняли 3-е место в конкурсе по созданию электрических и гибридных автомобилей

CA-NEWS (MNG) - В Южной Корее прошел ежегодный международный конкурс электрических и гибридных автомобилей, сообщает ARD.

В корейском городе Хвасон провинции Кёнгидо прошел международный студенческий конкурс электрических и гибридных авто ISGCC 2018, проводимый Органом Кореи по безопасности на транспорте и Корейской Авто Ассоциацией безопасности транспортных средств.

В этом конкурсе приняли участие более 50 команд из различных стран: Монголии, Южной Кореи, Индонезии, Индии и других.

Команда студентов факультета механики и транспорта Монгольского государственного университета науки и технологий (ШУТИС) уже шестой год подряд участвует в этом конкурсе. Основной критерий для машин, участвующих в конкурсе, был следующим: вес авто не должен превышать 200 кг. Машина монгольской команды оказалась самой легкой - 186 кг.

Представители Монголии заняли 3-е место в категории максимальной скорости разгона на дистанции 150 м и в категории “умелое вождение”. В прошлом году монгольская команда заняла 7-е место.

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