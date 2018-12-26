Президент Таджикистана требует увеличить экспорт продукции

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту страны выразил недовольство реализацией экспортного потенциала республики, передает Азия-Плюс.

По словам главы государства, подъем экономики Таджикистана в этом году составил более 7%, но работа по экспорту пока оставляет желать лучшего.

«Правительству следует поработать над увеличением экспортного и транзитного потенциала. Нужно улучшить деятельность по представлению отечественной продукции за рубежом. Высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты отечественных экспортеров за рубежом, необеспечение диверсификации производства и другие факторы мешают развитию экспортного потенциала страны», - отметил президент.

Также Эмомали Рахмон сообщил о необходимости увеличения доли промышленности в Валовом внутреннем продукте (ВВП) страны до 22% до 2030 года. «Чтобы достичь этого результата, нужно принять отраслевые программы, разработать и реализовать инвестиционные проекты, обеспечить их эффективность», - сказал он.

В связи с этим он поручил чиновникам отчитываться перед правительством каждые полгода о результатах работы по привлечению и освоению инвестиций, а также по увеличению экспорта отечественной продукции.