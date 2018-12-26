Россия расширила санкции против Украины. В списке более 200 новых пунктов

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины. В список попали руководители силовых ведомств и погранслужбы. Кроме того, туда добавили депутатов Верховной рады, передает Би-Би-Си.



"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В обновленной версии списка появились начальник главного управления разведки минобороны Украины Василь Бурба, глава госпогранслужбы Петр Цигикал, первый замначальника Национальной полиции Вадим Троян, а также первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Под российские санкции также попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также член-корреспондент Академии медицинских наук Украины Владимир Гусак.

Из украинских компаний под российские санкции попала, в частности, государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго", которая обеспечивает около 14% от общей мощности электростанций Украины. Также в списке появились банк "Укрэксимбанк", компания "Укроборонпром", изготавливающая военную технику, и экспортно-импортная компания "Укрспецэкспорт".

Под санкциями теперь и один из крупнейших производителей куриного мяса в Европе -"Комплекс Агромарс" - а также "Первая логистическая компания" (ПЛК) и страховая группа "ТАС".