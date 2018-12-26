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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Таджикистана за счет средств Всемирного банка закупил 20 новых машин скорой помощи

CA-NEWS (TJ) - 20 машин скорой помощи закуплено в рамках проекта «Улучшение медицинских услуг» при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Как сообщает пресс-центр Минздрава, машины скорой помощи приобретены за счет финансовой поддержки Всемирного банка. На закупку 20 машин скорой помощи было потрачено 5 млн. 640 тыс. сомони – по 282 тыс. сомони ($30 тыс.) за каждую машину.

Новые машины скорой помощи будут распределены между медицинскими учреждениями районов Деваштич, Мастчох, Фархор, Дангара, Джалолиддини Балхи и Ишкашим.

Новые машины скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием для транспортировки больных и оказания первой медико-санитарной помощи.

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