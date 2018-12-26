ВОЗ: не испортите себе праздники дорожными авариями

CA-NEWS (CA) - С наступлением рождественских и новогодних праздников во Всемирной организации здравоохранения призывают проявлять осторожность на дорогах и дают несколько полезных советов.

Обязательно пристегивайтесь!

Если вы попадете в аварию, то ремень безопасности может спасти вам жизнь: у тех, кто пристегивается, вероятность гибели сокращается на 60 процентов. Причем в ВОЗ призывают пристегиваться не только водителей, но и всех пассажиров, включая тех, кто сидит на заднем сидении, - даже на короткие поездки. Ну, и обязательно позаботьтесь о детях: малышей и детей до 10 лет нужно возить в специальных креслах.

Осторожнее с алкоголем!

Алкоголь – главный фактор риска дорожного травматизма. Даже небольшое количество алкоголя в крови опасно и для водителей, и для велосипедистов, и для пешеходов. Так что даже там, где можно выпить перед тем, как сесть за руль, лучше совсем этого не делать и уж во всяком случае строго соблюдать установленные нормы. Можно также договориться с каким-то членом семьи или компании, что он или она не будет пить и развезет остальных по домам после вечеринки, ужина в ресторане или из гостей.

Велосипедисты и мотоциклисты – всегда надевайте шлем!

В страных с низким и средним доходом велосипедицсты и мотоциклисты составляют более половины погибших или пострадавших в дорожных авариях, причин главная причина смерти у них – травмы головы. А шлем снижает опасность гибели на 40 процентов. Важно подобрать шлем по размеру и правильно его застегнуть.

Не лихачьте на дорогах!

Превышение скорости становится причиной трети всех смертельных случаев. Чем выше скорость, тем больше опасность. При скорости 80 км/час она в 20 раз выше, чем при 30 км/час. Так что не спешите, соблюдайте правила и ограничение скорости!

Отложите в сторону телефон!

Водителя может отвлекать множество вещей, но сегодня все больше аварий происходит из-за мобильных телефонов. Их использование во время движения повышает вероятность аварии в четыре раза. Даже если вы пользуетесь системой hands-free, телефонный разговор все равно будет отвлекать вас от дороги. А уж посылать СМС-сообщения совсем не годится – в этом случае риск повышается в 20 раз.