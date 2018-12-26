В Брянске загорелся скандал из-за поездки детей чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда

CA-NEWS (CA) - В городе Клинцы Брянской области разгорелся скандал из-за того, что дети чиновников оказались среди тех, кто поехал в Турцию с помощью благотворительного фонда имени Андрея Карлова, передает Би-би-си.

Скандал разразился после того, как «Клинцы.Инфо» сообщили, что в марте этого года благотворительный фонд имени бывшего российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в результате покушения, организовал поездку в турецкий городе Демре 50 детей. Среди них оказались дети чиновников - в частности, дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Полное название фонда его имени - Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимися в тяжелой жизненной ситуации.

Однако к оздоровлению, как оказалось, эта поездка не имела отношения. Позже президент фонда - вдова посла Марина Карлова - рассказала, что это был «общественно-политический проект»: целью поездки было участие в памятных мероприятиях, и в рамках правил гостеприимства детей отвезли на экскурсии.

В марте 2018 года в турецком городе Демре открывали улицу Карлова и памятник ему. Демре - город, где прошло детство Карлова. На церемонии открытия присутствовали турецкие и российские чиновники, вдова посла, представители российских и турецких СМИ. Репортажи об этом вышли на нескольких российских телеканалах.

Всего в Турцию в марте 2018 года поехали 50 детей из Клинцов.

Точного списка участников поездки не публиковалось. Оценка числа детей госслужащих даже у самих чиновников колебалась от заявления к заявлению.

Начальник отдела образования Бурнос говорила, что всего в поездке были пять детей чиновников. Губернатор Богомаз, в свою очередь, рассказывал, что за границу поехали 10 детей чиновников. Во вторник Шкуратов говорил уже о 15 детях госслужащих.

Владимир Шик из издания «Клинцы.Инфо» утверждает, что до 90% участников поездки - дети чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Точно известно, что в Демре в составе делегации ездила дочь мэра Шкуратова - сам он также был в этой поездке.

В поездке также участвовала и руководитель отдела городской администрации Жанна Бурнос. В интервью, которое также выложил Шик, она подтвердила, что сопровождала в Турции свою дочь, поехавшую в составе делегации от фонда.

Карлова также говорила, что тяжелобольных детей брать изначально не планировалось. «Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву - это 8 часов, потом 5 часов ожидания в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей», - объяснила Карлова.

Президент фонда также рассказала о том, что просила у городской администрации составить список из «50 юнармейцев», которые могли бы принять участие в памятных мероприятиях.

Руководитель отдела образования Жанна Бурнос сказала, что найти так много юнармейцев сразу было довольно сложно. По ее словам, «Юнармия» в Клинцах еще только формировалась, поэтому среди первых юнармейцев оказались дети сотрудников администрации и силовиков, которым о движении рассказали родители.

Мэр Шкуратов в комментарии изданию «БрянскToday» говорил, что власти решили отправить в первую очередь отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев. Его дочь поехала как призер и победитель областных соревнований по легкой атлетике, настаивал Шкуратов. Бурнос говорила, что ее дочь - юнармеец.

Составлением списков детей занимались сами чиновники города Клинцы. В конкурсной комиссии была, например, начальник отдела образования Бурнос - чья дочь оказалась в числе посетивших Турцию.

Карлова отметила, что поездка была оплачена за счет турецкой стороны, которая пригласила детей, их сопровождающих и сотрудников фонда, чтобы те приняли участие в мероприятиях. Кто именно оплачивал поездку от турецкой стороны, она не уточнила.

У фонда Андрея Карлова два совладельца - Карааслан из Ассоциации российских и турецких предпринимателей и Вадим Солоцинский. Оба они входят в руководящие органы некоммерческого партнерства русских и турецких предпринимателей. Карааслан - председатель попечительского совета фонда.

Прокуратура, которая проверяла обстоятельства этой поездки еще весной, сообщила в своем ответе, что считает незаконной саму процедуру формирования списков администрацией.

Из ответа прокуратуры следовало, что по существующей процедуре чиновники должны были донести информацию о благотворительном проекте до широкой общественности. Не приняв соответствующих нормативных актов и не рассказав об отборе населению, чиновники нарушили право граждан на равный доступ к оздоровлению и отдыху.

Карлова говорила, что уставу фонда организация поездки для открытия памятников не противоречит - в уставе есть «медицинские проекты, культурные, социальные, экономические и так далее».

Мэр Шкуратов и глава отдела образования Бурнос работают на своих должностях. Губернатор Богомаз обещал проверить работу Шкуратова.

Пока в администрации уволен лишь один чиновник - заместитель главы города Людмила Лубская, сообщил губернатор.

Владимир Шик, основатель и главный редактор издания «Клинцы.Инфо» рассказал, что видео он снимал еще в апреле 2018 года после поездки детей в Турцию. Сначала, по его словам, он не собирался публиковать видеозапись в интернете.

Далее, по версии Шика, он понял, что следующие группы для поездок в Турцию могут быть также непрозрачно отобраны, и решил выложить видео в YouTube.

За несколько дней ролик посмотрели более 300 тысяч человек, этот диалог цитировали федеральные СМИ и комментировали депутаты Госдумы.