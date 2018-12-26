Выступление сборной Таджикистана по футболу в 2018 году назвали неудовлетворительным

CA-NEWS (TJ) - 25 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана, где были подведены итоги работы организации в уходящем году и определены приоритетные направления развития на следующий футбольный сезон, передает Авеста.

Открывая заседания Исполкома, первый вице-президент Федерации футбола Таджикистана Хуршед Мирзо отмаетил, что одним из главных успехов работы ФФТ в этом году стало выступление юношеской сборной Таджикистана (U-16) на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, где наша команда выиграла серебряные медали и завоевала путевку на чемпионат мира-2019 в Перу.

Согласно повестке дня Исполкома, первым был заслушан отчет руководителя департамента сборных команд Федерации футбола Таджикистана Улугбека Каримова. Он подробно рассказал о выступлениях сборных команд Таджикистана в 2018 году, в частности, были подведены итоги выступления юношеской и молодежной сборных на чемпионатах Азии в Малайзии и Индонезии.

«Если наши юноши выиграли серебряные медали на азиатском первенстве в Малайзии, то «молодежка» остановилась в шаге от выхода на чемпионат мира-2019 в Польшу, уступив в равной борьбе в четвертьфинале сборной Южной Кореи (0:1). В итоге молодежная сборная Таджикистана вошла в шестерку лучших команд чемпионата Азии-2018», – отметил Каримов.

По словам руководителя департамента сборных команд ФФТ, молодежная сборная страны (U-20) по футзалу по итогам отборочного турнира чемпионата Азии-2019, который проходил в Ташкенте, завоевала путевку в финальную часть соревнований.

Выступление национальной сборной Таджикистана в отборочном турнире Кубка Азии-2019 было названо неудовлетворительным. Национальная команда страны не смогла войти в число 24 команд финальной части Кубка Азии-2019 в ОАЭ, в итоге в отставку был отправлен тренерский штаб во главе с Хакимом Фузайловым.

Как отметил Улугбек Каримов, следующий год станет насыщенным для сборных команд Таджикистана. Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) будет бороться за путевку в финальную часть чемпионата Азии-2020. Юношеская (U-16) и молодежная (U-19) сборные страны осенью возьмут старт в отборочных турнирах чемпионатов Азии-2020. Молодежная сборная Таджикистана (U-20) по футзалу выступит в финальной части чемпионата Азии-2019, который пройдет с 19 по 28 июля в Иране.

Юношеская сборная Таджикистана (U-17) примет участие на чемпионате мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу. Сборная Таджикистана по футзалу в октябре будет бороться за выход в финальную часть чемпионата Азии-2020. А национальная сборная Таджикистана в сентябре возьмет старт в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Также запланировано проведение ряда товарищеских матчей с участием различных сборных команд Таджикистана и их участия в международных турнирах.

На заседании Исполкома ФФТ 53-летний узбекский специалист Усмон Тошев был утвержден главным тренером олимпийской сборной Таджикистана (U-23). Олимпийская сборная страны под его руководством с 22 по 26 марта примет участие в отборочном турнире чемпионата Азии-2020, который пройдет в Ташкенте. Перед командой была поставлена задача завоевать путевку на чемпионат Азии, который в январе 2020 года пройдет в Таиланде.

Затем на заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана был утвержден список лауреатов – лучших игроков, тренеров, арбитров по итогам футбольного сезона 2018 года. Их имена будут объявлены на гала-церемонии награждения ФФТ, которая состоится в Душанбе в пятницу, 28 декабря.