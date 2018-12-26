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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Санкт-Петербурге в отставку ушли два ключевых вице-губернатора

CA-NEWS (CA) - Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, освободил от обязанностей Игоря Албина, курировавшего блок строительства и транспорта, и экономического вице-губернатора Михаила Мокрецова, передает Коммерсантъ.

Критика в адрес Игоря Албина звучала во время последней пресс-конференции Владимира Путина. На вице-губернатора пожаловалась активистка движения обманутых дольщиков Алла Андреева, представившись сотрудником рязанской газеты. На следующий день господин Беглов провел экстренную встречу с Аллой Андреевой, в то время, как Игорь Албин обвинил активистку в самопиаре.

Отставка Михаила Мокрецова, который должность вице-губернатора совмещал с должностью главы комитета имущественных отношений, планировалась давно, об этом говорили еще при губернаторе Георгие Полтавченко. После прихода Александра Беглова господин Мокрецов написал заявление об увольнении, но отставка откладывалась по разным причинам: в частности, из-за необходимости завершить процесс принятия городского бюджета.

Полномочия ушедших чиновников Александр Беглов возложил на других вице-губернаторов, новых людей в составе городского правительства пока не появилось.

Накануне в администрации Санкт-Петербурга освободился еще один ключевой пост — Александр Беглов принял отставку председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк (этот комитет находился в компетенции господина Албина). Кроме того, недавно должность главы комитета законности и правопорядка покинул Леонид Богданов.

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