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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Неадекватный мужчина из Узбекистана травмировал полицейских в Москве

CA-NEWS (UZ) - Два сотрудника московской полиции пострадали при задержании мужчины в центре столицы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в ночь на 25 декабря на улице Земляной Вал.

По словам собеседника агентства, мужчина вёл себя агрессивно, кидался на прохожих. Кроме того, он не реагировал на замечания полицейских.

Одному правоохранителю задержанный нанёс удар рукой по лицу, а другому — повредил правую кисть руки.

Задержанный, который оказался уроженцем Узбекистана 1980 года рождения, был доставлен в отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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