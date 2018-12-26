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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан начал экспортировать карбамид в Испанию и Италию

CA-NEWS (TM) - Более 12 тыс.тонн концентрированного азотного удобрения отправлено на экспорт с завода «Гарабогазкарбамид», передает Turkmenportal.

Крупная партия минеральных удобрений закуплена зарубежными потребителями из Испании и Италии. Продукция была погружена на сухогруз на модернизированном морском причале Гарабогаза.

Сейчас готовятся к отправке за рубеж ещё 7 тыс. тонн карбамида.

Крупнейший в регионе газохимический комплекс, введённый в строй в сентябре этого года, рассчитан на ежегодное производство 1 млн 155 тыс. тонн карбамида.

Значительную часть производимой на заводе продукции планируется поставлять зарубежным потребителям. В декабре для отправки на экспорт уже законтрактовано более 200 тыс. тонн востребованных на мировом рынке минеральных удобрений.

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