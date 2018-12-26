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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Названы лучшие города СНГ для зимних путешествий

CA-NEWS (UZ) - Астана и Ташкент вошли в список лучших городов для путешествий в дни новогодних праздников, передает ТАСС.

Минск, Баку и Астана заняли первые три строчки рейтинга городов СНГ с точки зрения привлекательности для путешествий этой зимой. Рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" и размещен в среду на его сайте.

"Минск, Баку и Астана лидируют в рейтинге путешествий в города СНГ зимой 2019 года", - говорится в сообщении. Среди горнолыжных курортов популярностью у туристов из СНГ пользуются Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, а также Чимбулак в Казахстане.

Как отмечает агентство, в среднем туристы приезжают в города СНГ на срок от трех до семи дней. Для недорогих поездок обычно выбирают Узбекистан (Ташкент в этом сезоне оказался на шестом месте) или Молдавию (Кишинев занял восьмую позицию). Туры на выходные и на шопинг чаще всего берут в Баку и Астану.

По данным "ТурСтат", туристы из РФ в среднем тратят на зимние туры по СНГ от 50 до $100 в сутки на проживание и питание. Рейтинг составлен на основе анализа популярности турпоездок зимнего сезона 2018-2019 годов.

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