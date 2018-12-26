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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Центр казахстанской литературы и культуры открыли в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В рамках Года Казахстана в Узбекистане в Национальной библиотеке РУ имени А.Навои открылся Центр казахстанской литературы и культуры, передает МИА «Казинформ».

Центр предложит своим читателям познакомиться с традициями, культурой и искусством казахстанского народа. В библиотеке представлены произведения известных казахстанских писателей и поэтов на казахском, русском и английских языках.

«Мы рады, что нам представилась возможность открыть Центр казахстанской литературы и культуры в Национальной библиотеке РУ им. Алишера Навои. Хотелось бы еще отметить, что мы открываем свои национальные центры также и в других библиотеках мира. В частности, подобные центры были открыты во Франции, Иране, ФРГ, Испании, а также в библиотеке Конгресса США, в Нью-Йоркской публичной библиотеке», - отметила Заместитель директора Национальной академической библиотеки Казахстана Алия Кожабекова.

По ее словам, основной целью центра является создание интеллектуальной среды и доступа к информации не только в традиционных печатных видах, но и в оцифрованных форматах, которые упростят доступ всем интересующимся.

По завершению мероприятия состоялось подписание Меморандума между Национальной академической библиотекой РК и Национальной библиотекой РУ им.А.Навои.

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