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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях страны

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал неудовлетворительным качество образования и ситуацию с изучением иностранных языков в общеобразовательных учреждениях страны, сообщает Авеста.

По его словам, в сфере образования существуют две основные проблемы: нехватка профессиональных кадров и предоставление качественного образования.

«Если у педагога низкий уровень профессионализма, то соответственно он не может предоставить качественное образование. Поэтому предлагаю раз в три года проводить аттестацию работников системы образования на всех уровнях», – подчеркнул глава государства.

«Неудовлетворительным является ситуация с изучением иностранных языков, особенно русского и английского языков. Эти 2 языка входят в число 6 языков международного общения», – отметил он.

Президент также сообщил, что в ближайшие 3 года в стране будут возведены 1 тыс. 50 общеобразовательных школ, большая часть которых будет построено в сельской местности.

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