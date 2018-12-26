Эксперты МАГАТЭ окажут помощь Монголии в области управления ядерными знаниями

CA-NEWS (MNG) - В декабре в Монголию прибыли 4 эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Канады, Японии, Российской Федерации, Великобритании и 2 сотрудника МАГАТЭ для оказания помощи стране в оценке ее практики в области управления ядерными материалами, кадровых процессов, подготовки кадров и повышения квалификации, сбора и передачи знаний, организационной культуры и сотрудничества, передает ARD.

Визит состоялся в Улан-Баторе с 3 по 7 декабря 2018 года по просьбе Государственного университета Монголии (МУИС) и Комиссии по ядерной энергии Монголии.

В миссии участвовали 16 соответствующих организаций, включая университеты, больницы, исследовательские организации, национальные лаборатории, регулирующий орган по ядерным вопросам и другие государственные учреждения.

Во время миссии эксперты МАГАТЭ также провели несколько учебных курсов по управлению ядерными знаниями и развитию людских ресурсов для различных аудиторий в разных местах.

Перед началом миссии участвующие монгольские организации провели на национальном уровне детальную самооценку зрелости в области управления знаниями. Анализ самооценки выявил значительный разрыв между текущим состоянием практики управления знаниями и теми, которые организации хотели бы иметь в будущем. Для этого необходимо более широкое использование методологий и инструментов управления знаниями.

Программа также включала в себя проведение коллективного упражнения по детальному анализу возможной национальной программы управления знаниями, которая будет создана в течение 5 лет.

«Основные выводы миссии были связаны с национальной политикой в области ядерных знаний, ядерного образования, исследований и разработок, сотрудничества с МАГАТЭ, включая дополнительные услуги по управлению ядерными знаниями, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем», - сказал Хуан Вэй, директор ядерного планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ.

Одной из рекомендаций команды экспертов была организация учебных занятий по управлению знаниями для старших менеджеров и лиц, принимающих решения, в качестве ключевых заинтересованных сторон. Рекомендовано также разработать документ о политике и стратегии.

Программа миссии включала посещение Центра ядерных исследований и Школы инженерных и прикладных наук при Государственном университете Монголии, а также церемонию награждения четырех старшеклассников, которые выиграли общенациональный конкурс сочинений по применению и преимуществам ядерной энергетики.