Когда Казахстан начнет экспорт бензина в Кыргызстан, рассказали в Минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, когда республика начнет экспорт бензина в Кыргызстан.

Как сказал он 26 декабря на пресс-конференции в Астане, ведомство на прошлой неделе получило ответ от кыргызской стороны, согласованная версия документов направлена в госорганы.

«Надеемся, что, если до нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующее соглашение с Кыргызстаном. Это значит, что уже в феврале у нас будет возможность экспортировать бензин», - сказал глава Минэнерго.

Он также остановился на вопросе экспорта дизельного топлива.

«Дизельное топливо экспортировать мы не собираемся, потому что сначала должны укрепить границу по дизтопливу, теневой переход закрыть, понять, какое реально потребление в Казахстане», - отметил К.Бозумбаев, добавив, что страна начнет экспорт авиакеросина.

По словам министра, в 2018 году на трех крупных нефтяных месторождениях Казахстана - Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке - было добыто 53,9 млн тонн нефти.

«Добыча нефти по трем крупным проектам составит 53,9 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 13,2 млн тонн (120% к плану 2018 года), на Тенгизе – 28,6 млн тонн (103,3%), на Карачаганаке – 12,1 млн тонн (100,8%). В целом, добыча нефти в Казахстане на конец 2018 года составит 90,3 млн тонн, это 104,7% по сравнению с итогами 2017 года. В 2017 году этот показатель доходил до 86,2 млн тонн», - сказал он.

Экспорт нефти составит 71,5 млн тонн, объем ее переработки - 16,1 млн тонн. Добыча газа по итогам года составит 54,8 млрд кубометров.