Из Узбекистана в Казахстан экстрадирован владелец автобуса, в котором сгорели 52 человека

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана 26 декабря для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадировали Ордухана Мехтиева.

По данным главного надзорного органа, задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе в Актюбинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.