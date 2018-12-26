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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Узбекистана в Казахстан экстрадирован владелец автобуса, в котором сгорели 52 человека
Предыстория: В Казахстане виновные в гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе получили от 3,5 до 5 лет тюрьмы

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана 26 декабря для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадировали Ордухана Мехтиева.

По данным главного надзорного органа, задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе в Актюбинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

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