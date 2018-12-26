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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Дагестане из-за угроз отменили показ корейского фильма

CA-NEWS (CA) - В Дагестане показ корейского фильма-концерта «Love Yourself» отменили из-за угроз в социальных сетях, передает Коммерсантъ.

Запись выступления популярной K-pop группы решили не показывать под давлением тех же онлайн-сообществ, которые добились отмены аниме-фестиваля AniDag и выступлений певца Егора Крида.

Сообщения с угрозами стали появляться в социальных сетях, в частности - в группе кинотеатра, в котором должны были показать фильм «Love Yourself». Сообщается, что отмены показа добивались участники многотысячных групп в инстаграме, которые выступают против «неформалов», «разврата» и «осовременивания земляков».

В соцсетях посетителям показа угрожали тем, что это будет их последнее мероприятие. Также отмечается, что после отмены показа некоторые поклонники группы собираются поехать в Грозный и посмотреть фильм там.

25 ноября в Махачкале сорвали аниме-фестиваль AniDag. Директору театра, предоставившего площадку для мероприятия, угрожали. Организатора мероприятия Саиду Тучалову задержали и доставили в РОВД Махачкалы. Она провела в полиции более 3 часов, затем ее отпустили, так и не предъявив обвинения.

В октябре в Дагестане был отменен концерт хоп-хоп исполнителя Элджея – он получил соответствующую просьбу организаторов. Ранее в республике не состоялись выступления рэпера Doni и Егора Крида.

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