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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Надпись «ГМО» на продуктах стран ЕАЭС станет заметнее

CA-NEWS (KG) - В странах Евразийского экономического союза 26 декабря вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов.

По данным Евразийской экономической комиссии, надпись «ГМО» теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке – ЕАС. При этом знак ГМО должен соответствовать по форме и размеру знаку ЕАС.

Новые нормы, включенные в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», позволят покупателям сделать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров, считают в ЕЭК.

Разработчиком изменений выступил Роспотребнадзор. Документ прошел необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года. Тогда же на адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено 12 месяцев.

Ранее действовавшая редакция техрегламента о маркировке пищевой продукции уже обязывала производителей информировать покупателей о применении и содержании ГМО (свыше 0,9%) в виде надписей: «генетически модифицированная продукция», «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов». Однако эти сведения могли указываться мелким шрифтом и не в строго определенном месте, что не всегда позволяло заметить их на упаковке.

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