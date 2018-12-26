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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Исследование показало, что цунами в Индонезии было вызвано обрушением вулкана
Предыстория: В Индонезии после мощного цунами ведутся спасательные работы

CA-NEWS (CA) - Японские ученые предположили, что причиной возникновения цунами у берегов Индонезии в прошедшую субботу, 22 декабря, стал оползень, который затронул вулкан. Согласно спутниковым снимкам, в результате оползня часть вулкана сместилась в океан, передает NHK.

Сотрудники Бюро геопространственной информации Японии изучили топологические изменения на острове Кракатау.

Обнаружились значительные топологические изменения на юго-западе острова, где находится вулкан: например, побережье выглядит размытым, а кратер исчез. Это свидетельствует об обрушении вулканического сектора.

Почетный профессор Токийского университета Тосицугу Фудзии считает, что это подтверждает образование цунами вследствие обвала вулканических пород в океан после обрушения вулканического сектора.

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