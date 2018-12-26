Аттестация полицейских Казахстана пройдет до июля 2019 года

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа президента Нурсултана Назарбаева о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции РК.

Согласно проекту, аттестацию, которая должна завершиться до 1 июля 2019 года, будет проводить высшая аттестационная комиссия при президенте во главе с руководителем Администрации главы государства.

Задачами Комиссии являются:

1) проведение внеочередной аттестации:

- председателей Комитетов административной полиции, миграционной службы и их заместителей;

- начальников департаментов центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан и их заместителей;

- начальников департаментов полиции областей, столицы, городов республиканского значения и на транспорте, а также их заместителей;

- начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института, Учебного центра МВД (г.Шымкент) и их заместителей;

- кандидатов в состав центральной аттестационной комиссии органов внутренних дел Республики Казахстан;

- представителей МВД Республики Казахстан в международных организациях и министерствах внутренних дел зарубежных стран;

2) организация и координация проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел.

Не подлежат аттестации:

1) женщины из числа сотрудников в период их беременности и отпуска по уходу за детьми;

2) сотрудники обучающиеся в магистратуре, докторантуре в организациях образования в рамках государственного заказа, в том числе по подготовке государственных служащих в Республике Казахстан и зарубежных стран. Они аттестуются после выхода на службу.

Комиссия имеет право:

1) запрашивать необходимую информацию у государственных органов и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) привлекать по мере необходимости должностных лиц и специалистов государственных органов, а также представителей заинтересованных организаций;

3) заслушивать на заседаниях членов Комиссии аттестуемых сотрудников, а также представителей государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4) осуществлять иные права, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач.

Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

2) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

3) председательствует на заседаниях Комиссии;

4) дает обязательные для исполнения указания членам Комиссии.

Члены Комиссии вправе:

1) вносить предложения по графику работы Комиссии;

2) принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.

Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение ее работы и не вправе принимать участие в голосовании.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются:

1) способность сотрудников выполнять возложенные на них должностные обязанности и результаты их работы;

2) уровень знаний и практических навыков.

Дополнительные критерии оценки аттестуемых сотрудников с учетом специфики и возложенных на них должностных обязанностей определяются министром внутренних дел РК.

Аттестация включает ряд последовательных этапов:

1) подготовка к проведению аттестации;

2) компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление;

3) сдача установленных нормативов по определению профессиональной пригодности;

4) собеседование с сотрудником, проводимое Высшей аттестационной комиссией либо соответствующей аттестационной комиссией;

5) вынесение решения Комиссией либо аттестационной комиссией.

Сотрудники должны быть проиформированы о сроках проведения внеочередной аттестации не позднее, чем за месяц до начала ее проведения. Руководитель сотрудника, подлежащего аттестации, оформляет его служебную характеристику, ознакамливает его и в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения аттестации, направляет ее в соответствующее кадровое подразделение.

Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов из числа присутствовавших на заседании членов аттестационной комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии.

Правила и условия прохождения сотрудниками полиции органов внутренних дел компьютерного тестирования и нормативов по определению профессиональной пригодности утверждаются МВД.

На заседании Комиссии либо соответствующей аттестационной комиссии проводится собеседование с аттестуемым сотрудником. Процедура собеседования подлежит аудио- и видео-фиксации прикрепляемого к соответствующему протоколу, за исключением случаев, регулируемых законодательством о государственных секретах.

Сотрудники, отсутствовавшие на заседании Комиссии либо соответствующей аттестационной комиссии по уважительным причинам, проходят внеочередную аттестацию по выходу на службу.

По итогам собеседования Комиссия либо соответствующая аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

2) соответствует занимаемой должности;

3) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

4) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);

5) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.

Решение Комиссии либо соответствующей аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней оформляется протоколом, который подписывается членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на ее заседании, и секретарем.

Кадровое подразделение вносит решение Комиссии либо соответствующей аттестационной комиссии в аттестационный лист сотрудника. Сотрудник полиции ознакамливается с решением Комиссии либо соответствующей аттестационной комиссии под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Сотрудник полиции, не прошедший внеочередную аттестацию и (или) отказавшийся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих, должностях, подлежит увольнению.