В Узбекистане при пожаре в психбольнице пострадал пациент

CA-NEWS (UZ) - 25 декабря текущего года на втором этаже в психиатрическом больнице города Карши Кашкадарьинской области произошел пожар, сообщила пресс-служба МВД республики.



В ходе принятых мер пожар потушен сотрудниками больницы. В результате пожара выгорела 2 кв.м. площади 2-го этажа и пациент Р.М. получил ожоги.

Пожар возник при задымлении отопительной печи из-за одежд, которые были повешены на печь в целях просушить. Ведется до следственная проверка.