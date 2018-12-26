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  26 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане при пожаре в психбольнице пострадал пациент

CA-NEWS (UZ) - 25 декабря текущего года на втором этаже в психиатрическом больнице города Карши Кашкадарьинской области произошел пожар, сообщила пресс-служба МВД республики.

В ходе принятых мер пожар потушен сотрудниками больницы. В результате пожара выгорела 2 кв.м. площади 2-го этажа и пациент Р.М. получил ожоги.

Пожар возник при задымлении отопительной печи из-за одежд, которые были повешены на печь в целях просушить. Ведется до следственная проверка.

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