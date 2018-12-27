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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана объявил мораторий на проверки субъектов производственной сферы

CA-NEWS (TJ) - Эмомали Рахмон объявил мораторий на проверки субъектов предпринимательства в производственной сфере в 2019-2020 г., сообщает Tajikistan Times.

Об этом лидер страны заявил в своем ежегодном Послании к парламенту в среду, 26 декабря в Душанбе.

«Мы стремимся к развитию производственного предпринимательства и принимаем меры для этого. Именно субъекты частного предпринимательства являются основным механизмом развития, и они нуждаются в государственной поддержке», - сказал глава государства.

«В этой связи предлагаю объявить мораторий на все виды проверок субъектов предпринимательства в производственной сфере в 2019-2020 годы. Причем проверки запрещаются всем проверяющим органам, в том числе Генпрокуратуре, Агентству по борьбе с коррупцией, Нацбанку, Минфину и другим проверяющим органам», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Также президент предложил правительству рассмотреть вопрос об объявлении 300 дней реформ для поддержки предпринимательства и улучшение инвестиционной среды.

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